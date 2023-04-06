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На сесії міської ради у Тернополі розглянуть питання про припинення оренди землі УПЦ МП

06.04.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Події

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Сьогодні, 6 квітня, Сергій Надал повідомив, що на наступну сесію міської ради винесуть питання щодо припинення оренди земельної ділянки УПЦ МП У Тернополі.

Нагадаємо, що саме через це у обласному центрі вже третій день поспіль проходять акції протесту проти діяльності московського патріархату.

“На сесію Тернопільської міської ради виносимо питання про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії УПЦ (МП).

Мова йде про земельну ділянку площею 0,5484га для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, що за адресою вул. Євгена Коновальця,1 у Тернополі. Закликаю депутатів підтримати це рішення” – зазначив очільник міста.

Теги: Тернопільська область, новини, події, заборона УПЦ МП

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