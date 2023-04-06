На сесії міської ради у Тернополі розглянуть питання про припинення оренди землі УПЦ МП

Сьогодні, 6 квітня, Сергій Надал повідомив, що на наступну сесію міської ради винесуть питання щодо припинення оренди земельної ділянки УПЦ МП У Тернополі.

Нагадаємо, що саме через це у обласному центрі вже третій день поспіль проходять акції протесту проти діяльності московського патріархату.