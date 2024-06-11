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На кордоні спіймали трьох ухилянтів з Тернопільщини

11.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Події

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Прикордонники під час спроби незаконного перетину кордону зі Словаччиною затримали трьох жителів Тернопільщини.

В Ужгородському районі фотопастка прикордонників зафіксувала рух двох невідомих. Оперативники розшукали одну особу, а згодом зупинили переправника.

Під час подальших пошукових заходів правоохоронці виявили ще двох чоловіків, які намагалися втекти.

Троє із затриманих є жителями Тернопільщини. Вони сконтактувалися з 28-річним ужгородцем, який за грошову винагороду $5500 з особи погодився провести їх до кордону.

Усіх правопорушників затримали в адміністративному порядку.

 

Ухилянта з Тернопільщини затримали під час спроби перепливти Тису

 

Теги: Тернопільщина, незаконний перетин кордону, ухилянти, прикордонники

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