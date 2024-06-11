На кордоні спіймали трьох ухилянтів з Тернопільщини

Прикордонники під час спроби незаконного перетину кордону зі Словаччиною затримали трьох жителів Тернопільщини.
В Ужгородському районі фотопастка прикордонників зафіксувала рух двох невідомих. Оперативники розшукали одну особу, а згодом зупинили переправника.
Під час подальших пошукових заходів правоохоронці виявили ще двох чоловіків, які намагалися втекти.
Троє із затриманих є жителями Тернопільщини. Вони сконтактувалися з 28-річним ужгородцем, який за грошову винагороду $5500 з особи погодився провести їх до кордону.
Усіх правопорушників затримали в адміністративному порядку.
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