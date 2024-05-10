На кілька днів перекриють одну із вулиць в Тернополі

У Тернополі частково перекриють рух транспорту на вулиці Микулинецькій. На ділянці проведення робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схем організації дорожнього руху.

«З 13 по 16 травня на ділянці від станції технічного обслуговування «4Х4» в напрямку до центру, у зв’язку з виконанням поточного ремонту дорожнього покриття, буде частково перекрито рух транспорту – до осі вулиці», – повідомили у міській раді.

Роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов з 08:00 до 22:00 години.

Зокрема в рамках поточного ремонту на ділянці заплановано: фрезерування асфальтобетонного покриття проїзної частини; підсилення основи щебенево-піщаною сумішшю; влаштування асфальтобетонного покриття проїзної частини.

«Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху. Окрім того, на період виконання поточного ремонту буде внесено зміни у маршрутну мережу громадського транспорту, про що буде повідомлено додатково», – наголосили у міськраді.