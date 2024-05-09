AstraZeneca відкликає дозвіл на продаж своєї вакцини проти COVID-19 по всьому світу: причини

Вакцину Oxford-AstraZeneca Covid вилучають у всьому світі через кілька місяців після того, як фармацевтичний гігант вперше в судових документах визнав, що вона може викликати рідкісний і небезпечний побічний ефект.

Вакцину більше не можна використовувати в Європейському Союзі після того, як компанія добровільно відкликала свій «маркетинговий дозвіл». Заявка на відкликання вакцини була подана 5 березня і набула чинності у вівторок, пише telegraph

Подібні заявки будуть подані в найближчі місяці у Великій Британії та інших країнах, які схвалили вакцину, відому як Vaxzevria.

Рішення про його відкликання поклало кінець використанню джебу, який Борис Джонсон оголосив «тріумфом британської науки» і врятував більше шести мільйонів життів.

AstraZeneca заявила, що вакцину вилучають з ринків з комерційних причин. У ньому сказано, що вакцину більше не виробляють і не постачають, її замінили оновлені вакцини, які борються з новими варіантами.

Останніми місяцями Vaxzevria потрапила під пильну увагу через дуже рідкісний побічний ефект, який викликає утворення тромбів і низький рівень тромбоцитів. У судових документах, поданих до Високого суду в лютому, компанія AstraZeneca визнала, що вакцина «у дуже рідкісних випадках може спричинити ТТС».

TTS, що означає тромбоз із синдромом тромбоцитопенії, пов’язаний із принаймні 81 смертю у Великобританії, а також сотнями серйозних травм. Понад 50 передбачуваних жертв і скорботних родичів подали позов до AstraZeneca у Верховному суді.

Але AstraZeneca наполягає, що рішення про відкликання вакцини не пов’язане з судовою справою чи її визнанням того, що вона може спричинити ТТС. Він сказав, що час був чистим збігом.

У заяві компанії йдеться:

«Ми неймовірно пишаємося роллю, яку Vaxzevria зіграла в припиненні глобальної пандемії. За незалежними оцінками, лише за перший рік використання було врятовано понад 6,5 мільйонів життів, а по всьому світу було поставлено понад три мільярди доз. «Наші зусилля були визнані урядами в усьому світі і широко розглядаються як критично важливий компонент для припинення глобальної пандемії.

Оскільки з тих пір було розроблено кілька варіантів вакцин проти Covid-19, існує надлишок доступних оновлених вакцин. Це призвело до зниження попиту на Vaxzevria, який більше не виробляється та не постачається. Тому компанія AstraZeneca прийняла рішення ініціювати відкликання ліцензій на продаж Vaxzevria в Європі.

«Тепер ми працюватимемо з регуляторними органами та нашими партнерами, щоб узгодити чіткий шлях вперед, щоб завершити цю главу та зробити значний внесок у пандемію Covid-19».

Уряд Німеччини визнав, що жодної пандемії не було

За даними уряду Німеччини, жодної пандемії не було, а була ретельно спланована психологічна операція, щоб люди прийняли експериментальну вакцину. Документи, отримані в результаті запиту про свободу інформації та подальшого судового процесу, розкрили брехню світової еліти про Covid, повідомляють західні ЗМІ.

Пол Шрайєр та журнал “Multipolar” подали запит про свободу інформації, а потім позов проти уряду Німеччини, який охороняв секретні документи під замком.