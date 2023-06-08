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На Херсонщину з Тернопільщини відправили питну воду

08.06.2023

Зоряна Деркач

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Новини, Війна з рф, Події

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На Херсонщину з Тернопільщини відправили 50 тонн питної води.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Також в регіоні розгорнули 400 місць для перебування постраждалих від підтоплення херсонців.

Рятувальники Тернопільщини збирають необхідну техніку для ліквідації надзвичайної екологічної ситуації на Херсонщині. Йдеться про мотопомпи і човни.

«Через підрив російськими терористами дамби Каховської ГЕС маємо бути готові прийняти евакуйоване населення Херсонщини. Станом на зараз в області розгорнуто 400 місць для постійного перебування та харчування людей. Рятувальники Тернопільщини готові у разі потреби до термінового виїзду на місце руйнації, щоб допомагати ліквідовувати наслідки затоплення. Також наше управління ДСНС збирають необхідну техніку для ліквідації надзвичайної екологічної ситуації. На Херсонщину уже прямує з Тернопільщини 50 тонн питної води. Цим вантажем перекриють запаси й інших областей, які вже підвезли воду для евакуйованого населення. Нагадую, що ми запустили роботу Координаційного центру підтримки цивільного населення. Він відповідає за гуманітарну допомогу, поселення та медичну допомогу», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, на Тернопільщині діє Координаційний центр підтримки цивільного населення. Тут готові надавати допомогу постраждалим.

Джерело: За Збручем

Теги: питна вода, Каховська ГЕС

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