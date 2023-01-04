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На Харківщині загинув рятувальник з Тернопільщини Сергій Гоцуляк

04.01.2023

Роман Васильович

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Життя, Новини, Війна з рф

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Під час розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі здетонував боєприпас.

Сьогодні, 4 січня, в колективі рятувальників Тернопільщини сталось непоправне горе – під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув наш товариш Сергій ГОЦУЛЯК, підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області, — повідомили в Головному управління ДСНС в Теронпільській області.

Його життя обірвалось у віці 42 років.

На жаль, ця війна забирає найкращих і найвідданіших…

Автор: Роман Васильович

Мітки: війна з рф, Сергій Гоцуляк

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