На Харківщині загинув рятувальник з Тернопільщини Сергій Гоцуляк

Під час розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі здетонував боєприпас.

Сьогодні, 4 січня, в колективі рятувальників Тернопільщини сталось непоправне горе – під час виконання бойової задачі з розмінування звільненої від окупантів території в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок детонації боєприпасу, загинув наш товариш Сергій ГОЦУЛЯК, підполковник служби цивільного захисту, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області, — повідомили в Головному управління ДСНС в Теронпільській області.

Його життя обірвалось у віці 42 років.

На жаль, ця війна забирає найкращих і найвідданіших…