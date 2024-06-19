На хабарі зловили викладача тернопільського вишу

У Тернополі затримали завідувача кафедри тернопільського вишу, який вимагав у студента 1 тисячу доларів за захист дипломної роботи.

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури завідувача кафедри тернопільського вишу повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, поєднаному із вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, завідувач однієї з кафедр вищого навчального закладу у м. Тернополі вимагав у студента четвертого курсу 1000 доларів США за сприяння в успішному проходженні процедури підготовки та захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи та отримання диплому бакалавра.

Студент звернувся із заявою до правоохоронців. Згодом викладач зменшив суму неправомірної вигоди до 400 доларів США та отримав її двома частинами в гривневому еквіваленті.

Під час одержання ним частини суми – 8 000 грн, він був затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення понад 240 тис грн застави.

Розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в області, за оперативного супроводу УСБУ в Тернопільській області.