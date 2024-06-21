На фронті загинув захисник з Тернополя Сергій Матусевич

Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув тернополянин Сергій Матусевич. Про сумну новину повідомив міський голова Сергій Надал.

“Захищаючи Україну, її незалежність та свободу загинув воїн Матусевич Сергій Павлович (09.02.1985 р.н.). Його життя обірвалося 18 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Глибоко співчуваємо рідним та близьким Героя. Царство небесне йому, вічна шана та памʼять!” – йдеться у повідомленні.