На фронті загинув воїн з Тернополя

Тернопіль знову в скорботі… На Запорізькому напрямку загинув тернополянин Віталій Бабій.

Про гірку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Знову чорна звістка для нашої громади. Загинув наш земляк Віталій Бабій. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху, віддаючи все заради свободи. Його душа увійшла у вічність 18 листопада внаслідок поранень в ході виконання бойового задання у Запорізькій області.

Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким Віталія. Нехай Господь дає сили пережити це горе. А душа нашого Героя спочиває з миром,” – йдеться у повідомленні.

Вічна та світла пам’ять Захиснику України!