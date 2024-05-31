Тернопільщина втратила ще одного Героя: загинув сержант Олег Алкін

Знову сумна звістка надійшла на Тернопільщину, під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 47-річний захисник Олег Алкін.

Про гірку втрату повідомив голова Кременецької громади Андрій Смаглюк.

“З сумом повідомляємо, про те, що наша громада знову втратила Героя, жителя села Білокриниця, Білокриницького старостинсько округу, штаб – сержанта, АЛКІНА Олега Валерійовича, 1977 року народження, оператора відділення радіоелектронньої боротьби з безпілотними літальними апаратами 2 взводу радіоелектронньої боротьби, роти радіоелектронньої боротьби, який загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Про дату та час зустрічі загиблого Героя буде повідомлено додатково” – йдеться у дописі голови громади.