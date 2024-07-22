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На фронті загинув 34-річний захисник з Тернопільщини Андрій Васусь

22.07.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Внаслідок ворожого обстрілу на Харківському напрямку героїчно загинув захисник з Тнрнопільщини, оператор безпілотних авіаційних комплексів Андрій Романович Васусь.

На жаль, 18 липня життя воїна обірвалося. Йому назавжди 34 роки.

Про важку втрату повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.

“Від себе особисто та всієї Великогаївської громади висловлюю щирі співчуття матері Любові, батькові Роману, брату Володимиру із сімʼєю та усій великій родині. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!”, – ідеться у зверненні голови громади.

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Теги: загиблі герої, війна з Росією, Тернопільщина

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