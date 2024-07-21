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Війна забрала життя 36-річного захисника з Тернопільщини

21.07.2024

Ірина Нова

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Новини, Війна з рф, Тернопільщина

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На війні Тернопільщина втратила ще одного мужнього воїна, у госпіталі помер 36-річний стрілець-санітар із села Витківці Збаразької територіальної громади, старший солдат Іван Гринчак.

Воїн захищав Україну більше року, мужньо і гідно виконував свій обов’язок перед Батьківщиною.

Про важку втрату повідомив голова громади Роман Полікровський.

“Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя. Вічна пам’ять відважному земляку!”, – ідеться у зверненні міського голови.

Траурний кортеж з тілом бійця зустрінуть у неділю, 21 липня, о 15-й годині у Сквері Героїв. Після спільної молитви захисника повезуть у Витківці, до його рідної оселі, де відправлять парастас. Чин похорону – у понеділок , 22 липня, об 11-й годині.

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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