Війна забрала життя 36-річного захисника з Тернопільщини

На війні Тернопільщина втратила ще одного мужнього воїна, у госпіталі помер 36-річний стрілець-санітар із села Витківці Збаразької територіальної громади, старший солдат Іван Гринчак.

Воїн захищав Україну більше року, мужньо і гідно виконував свій обов’язок перед Батьківщиною.

Про важку втрату повідомив голова громади Роман Полікровський.

“Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя. Вічна пам’ять відважному земляку!”, – ідеться у зверненні міського голови.

Траурний кортеж з тілом бійця зустрінуть у неділю, 21 липня, о 15-й годині у Сквері Героїв. Після спільної молитви захисника повезуть у Витківці, до його рідної оселі, де відправлять парастас. Чин похорону – у понеділок , 22 липня, об 11-й годині.