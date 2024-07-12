На фронті загинув 23-річний захисник з Тернополя

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 23-річний військовослужбовець з Тернополя Володимир Діжак. Його життя обірвалося у бою 10 липня.

Гірку звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

З гірким болем повідомляємо, що загинув воїн Діжак Володимир Васильович (12.10.2000 р.н.). Його життя обірвалося 10 липня при виконанні бойового завдання у бою за Батьківщину в Донецькій області. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Схиляємо голови перед його мужністю та сміливістю. Вічна шана та пам’ять Герою!– йдеться у зверненні очільника громади.