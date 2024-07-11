Смертельна аварія на Тернопільщині: трагічно загинув військовослужбовець

Смертельна автопригода трапилася о 10 липня о 23:30 на дорозі Доманове-Коваль-Чернівці-Тереблече. Водій автомобіля Renault Duster допустив зіткнення з попутним автомобілем Fiat Ducato, який на буксирі транспортував автомобіль Citroen Jumper. У результаті удару 53-річний кермувальник Renault від отриманих трав загинув на місці події.

Повідомили в Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Як стало відомо газеті Місто з власних джерел, загинув водій – солдат Тернопільського РТЦК та СП керуючи автомобілем Renault Duster, перебував у відрядженні до Тернополя. Рухаючись автодорогою сполученим «Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече» у напрямку м. Тернопіль, допустив зіткнення із попутнім автомобілем Fiat Ducato, якого буксирував автомобіль Citroen Jumper. Внаслідок ДТП військовослужбовець загинув на місці події.

Проводиться службове розслідування.

Зазначимо, загиблий був мобілізований до лав ЗСУ. Службу проходив у танковій бригаді. Під час служби безпосередньо брав участь у бойових діях на території Донецької області. Отримав тяжке поранення. Після тривалого лікування був переведений Тернопільського РТЦК та СП на посаду водія.

У загиблого залишилися дружина та двоє дітей.

Вислювлюємо щирі співчуття родині військовослужбовця.