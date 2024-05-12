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Дива не трапилося: додому на щиті повертається мужній воїн з Тернопільщини

12.05.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Духовне, Теми

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Тривожну звістку повідомили на сторінці Кременецької РВА. Додому на щиті повертається мужній воїн, котрий загинув ще влітку минулого року.
Володимир Шкребтан, 1992 р.н., житель с. Великий Кунинець, загинув під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Роботине Запорізької області 22 липня 2023 року. Тіло військового було опізнано 7 травня цього року.
У понеділок, 13 травня, Володимир назавжди повертається до рідного села.
Кортеж з тілом Захисника України зустрічаємо на автотрасі М-19 поблизу с. Раковець о 14:30. Прощання на майдані Шевченка Вишнівця о 14:45 . Коридором шани проводжаємо полеглого воїна до рідної домівки, де відразу відслужиться панахида.
Чин похорону відбудеться у вівторок, 14 травня, в с. Великий Кунинець об 11 годині.
Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та односельцям Захисника України.
Шана і слава Герою!

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Теги: на щиті, військовий загинув

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