Дива не трапилося: додому на щиті повертається мужній воїн з Тернопільщини

Тривожну звістку повідомили на сторінці Кременецької РВА. Додому на щиті повертається мужній воїн, котрий загинув ще влітку минулого року.

Володимир Шкребтан, 1992 р.н., житель с. Великий Кунинець, загинув під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Роботине Запорізької області 22 липня 2023 року. Тіло військового було опізнано 7 травня цього року.

У понеділок, 13 травня, Володимир назавжди повертається до рідного села.

Кортеж з тілом Захисника України зустрічаємо на автотрасі М-19 поблизу с. Раковець о 14:30. Прощання на майдані Шевченка Вишнівця о 14:45 . Коридором шани проводжаємо полеглого воїна до рідної домівки, де відразу відслужиться панахида.

Чин похорону відбудеться у вівторок, 14 травня, в с. Великий Кунинець об 11 годині.