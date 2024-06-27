На Донеччині загинув молодий Герой з Тернопільщини

У війні з окупантом загинув 38-річний воїн з Тернопільщини Степан Джердж. Свій останній бій Герой прийняв 24 червня біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Про це інформує Бучацький ТЦК.

Степан Джердж проживав у селі Возилів. Захиснику було 38 років.

“Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя,

Вічна Слава Героям!

Сил та витримки рідним пережити страшну й непоправну втрату”, – ідеться у зверненні ТЦК.