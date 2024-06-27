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На Донеччині загинув молодий Герой з Тернопільщини

27.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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У війні з окупантом загинув 38-річний воїн з Тернопільщини Степан Джердж. Свій останній бій Герой прийняв 24  червня біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Про це інформує  Бучацький ТЦК.

Степан Джердж проживав у селі Возилів. Захиснику було 38 років.

“Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя,
Вічна Слава Героям!
Сил та витримки рідним пережити страшну й непоправну втрату”, – ідеться у зверненні ТЦК.

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Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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