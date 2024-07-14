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На Донеччині загинув 37-річний захисник з Тернопільщини Олег Михайлюк

14.07.2024

Ірина Нова

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Новини, Війна з рф, Тернопільщина

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На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Тернопільщини Олег Михайлюк.

Сумну звістку повідомили у Зборівській міській раді.

Зборівська міська рада з сумом повідомляє про загибель жителя м.Зборів солдата Михайлюка Олега Олександровича, 26.01.1987 р.н. який загинув 10 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в зоні проведення воєнних дій поблизу населеного пункту Єлизаветівка, Покровського району, Донецької області.
Висловлюємо глибокі співчуття всім рідним та близьким. Це велика втрата для нашої громади та України. З великою скорботою поділяємо біль втрати. Вічна пам’ять загиблому воїну. Герої не вмирають! – йдеться у повідомленні.

Про час зустрічі тіла загиблого Героя , буде повідомлено додатково.

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Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією, Зборів

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