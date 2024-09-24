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На Донеччині помер захисник з Тернопільщини

24.09.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Знову сумна звістка надійшла на Тернопільщину, внаслідок раптової зупинки серця помер воїн Анатолій Куріца.

Про втрату повідомили у Підгороднянській громаді.

21 вересня 2024 року внаслідок раптової зупинки серцевої діяльності у госпіталі міста Добропілля на Донеччині помер воїн з села Почапинці Підгороднянської ТГ Куріца Анатолій Миколайович, 09.08.1972 року народження.

«Повернення захисника на вічний спочинок у рідні Почапинці очікуємо у четвер-п’ятницю. Точнішу інформацію про прибуття траурного кортежу буде повідомлено додатково», – повідомили у громаді.

Співчуття рідним та близьким воїна.

Вічна пам’ять Герою!

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Теги: Тернопільщина, війна з Росією, помер військовий

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