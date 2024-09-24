На Донеччині помер захисник з Тернопільщини

Знову сумна звістка надійшла на Тернопільщину, внаслідок раптової зупинки серця помер воїн Анатолій Куріца.

Про втрату повідомили у Підгороднянській громаді.

21 вересня 2024 року внаслідок раптової зупинки серцевої діяльності у госпіталі міста Добропілля на Донеччині помер воїн з села Почапинці Підгороднянської ТГ Куріца Анатолій Миколайович, 09.08.1972 року народження.

«Повернення захисника на вічний спочинок у рідні Почапинці очікуємо у четвер-п’ятницю. Точнішу інформацію про прибуття траурного кортежу буде повідомлено додатково», – повідомили у громаді.

Співчуття рідним та близьким воїна.

Вічна пам’ять Герою!