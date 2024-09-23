23.09.2024 22:10

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

На Донеччині загинув 39-річний захисник з Тернопільщини

23.09.2024

Ірина Нова

37

Новини, Війна з рф, Тернопільщина

Поширити:

Гірка звістка з фронту знову надійшла на Тернопільщину. На Донеччині загинув 39-річний Андрій Биць захисник з Скала-Подільської громади.

15 вересня в районі населеного пункту Дружба Донецької області загинув Андрій Биць, 1985 року народження.

Про важку втрату повідомили у Чортківській районній державній адміністрації.

“Ціна свободи надвисока. Тому ми маємо понад усе зберегти памʼять про відважного Воїна.
Легкого і благословенного польоту душі твоїй, вірний сину України!”, – ідеться у зверненні РДА.

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією, Андрій Биць

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах