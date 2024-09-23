На Донеччині загинув 39-річний захисник з Тернопільщини

Гірка звістка з фронту знову надійшла на Тернопільщину. На Донеччині загинув 39-річний Андрій Биць захисник з Скала-Подільської громади.

15 вересня в районі населеного пункту Дружба Донецької області загинув Андрій Биць, 1985 року народження.

Про важку втрату повідомили у Чортківській районній державній адміністрації.

“Ціна свободи надвисока. Тому ми маємо понад усе зберегти памʼять про відважного Воїна.

Легкого і благословенного польоту душі твоїй, вірний сину України!”, – ідеться у зверненні РДА.