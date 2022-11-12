На благодійному ярмарку в Тернопільському медичному університеті зібрали рекордну суму коштів на потреби ЗСУ

Медяники та вишукані торти, тістечка і канапки та інші смаколики — усе було надзвичайно смачним та вишукано оформленим. Відвідувачам пропонували навіть патріотичні прикраси, виготовлені власноруч, та участь у чайній церемонії.

У Тернопільському національному медичному університеті 27 жовтня відбувся традиційний благодійний ярмарок, який приурочили святу Покрови Пресвятої Богородиці, 80-річчя з Дня створення УПА та Дня захисників і захисниць України.

Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у соцмережі.

У день ярмарку корпуси медуніверситету були переповнені учасниками та організаторами з числа викладачів та студентів. На другому та третьому поверсі адмінкорпусу пропонували свої смаколики стоматологічний та медичний факультети.

Представники ННІ медсестринства розгорнули ярмаркове дійство на подвір’ї свого навчального корпусу. Медяники та вишукані торти, тістечка і канапки, гострі закуски та інші смаколики — усе було надзвичайно смачним та вишукано оформленим. Відвідувачам пропонували навіть патріотичні прикраси, виготовлені власноруч, та участь у чайній церемонії.

Родзинкою ярмарку стала виставка предметів домашнього вжитку та українського строю з приватної колекції викладачки ТНМУ Орисі Смачило. Також завідувач відділу нової та новітньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею Володимир Пукач розгорнув експозицію, яка демонструвала особисті речі та інші артефакти часів УПА, розповів про воєнні реалії того часу.

Результат ярмарку перевершив усі сподівання: разом з анонімними пожертвами виручили 77 594,5 грн та 170 дол. США.

Прибуток з ярмарку піде на потреби ЗСУ, про що оприлюднять на сторінці Волонтерського центру ТНМУ.