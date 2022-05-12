8 травня у селі Вікно, що на Гусятинщині, за участю зірок Тернопільського футболу завершилися благодійні змагання з футболу на підтримку Збройних сил України. Завдяки вступним внескам команд, проданим програмкам вболівальникам, а також аукціону вдалося зібрати 31 650 гривень.
Результати матчів:
Півфінали:
«Іскра» (Теофіполь) – «Медобори» (Зелене) – 0:4 (Голи: Ростислав Чиряк, 19, Сергій Полянчук, 23, Андрій Різник, 28, Михайло Войцещук, 38).
«Вікнини» (Вікно) – «Гермес-7» (Тернопіль) – 0:1 (Рома Кухарський, 51)
Матч за 5-те місце:
ФА «Тернопіль» – зірки Тернопільського футболу – 0:5 (Денис Кузик, 9, 36, 48), Ігор Гатала (22), Ігор Пердута (24).
Матч за 3-є місце:
«Вікнини» (Вікно) – «Іскра» (Теофіполь) – 0:2 (Микола Джус, 18, Вадим Альохін, 39, з пен.).
Фінал:
«Медобори» (Зелене) – «Гермес-7» (Тернопіль) – 2:1 (Михайло Войцещук, 3, Андрій Різник, 44 – Артур Козлов, 16).
На церемонії нагородження перший заступник голови – виконавчий директор Асоціації футболу Тернопільщини Василь Заторський подякував командам за учать та волю до перемоги, а також висловив щирі слова вдячності президенту ФК «Вікнини» (Вікно) Василю Ванярсі, який на високому рівні організував змагання та передав українським воїнам продукти харчування тривалого терміну зберігання.