Жахливий другий тайм для «Ниви» 

9 травня у поєдинку 27-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги тернопільська «Нива» приймала «Фенікс-Маріуполь».

На початку першого тайму тернопільські футболісти поступового забрали м’яча під свій контроль і час від часу загрожували воротам гостей. Активними діями вирізнялися Іван Паламарчук та Валентин Напуда, останній міг вибігти на побачення з воротарем «Фенікса» і лише ціною жовтої картки його зупинив захисник гостей.

На 17 хвилині після подачі кутового біля воріт «Фенікса» виникла «пожежа» і господарі могли відкрити рахунок, пробивали Напуда і Дем’янчук, але їх удари заблокували футболісти «Фенікса-Маріуполя».

На 38-й хвилині гості також мали непогану нагоду відкрити рахунок, після цього моменту не минуло й хвилини, як відзначитися міг Денис Резепов, але вдало зіграв воротар гостей.

Хоча й футболісти «Ниви» діяли цікавіше й гостріше, на перерву команди пішли за нулів на табло.

На початку другого тайму вже активніше діяли футболісти «Фенікса-Маріуполя» і на 65-й хвилині вони відкрили рахунок. Після передачі з лівого флангу відзначився екс-гравець «Ниви» Сергій Кисленко – 0:1.

Футболісти «Ниви» намагалися відігратися, а гості гостро контратакували і це принесло результат. На 76-й хвилині Кисленко вибігав він-на-віч з Іллею Ольховим, але воротар господарів врятував команду. Проте не минуло й хвилини як Ольховий вже був безсилий після удару Оріховського – 0:2.

Поки «Нива» намагалися хоча би відквитати один м’яч, на 3-й доданій хвилині Антон Ременяк встановив остаточний рахунок – 0:3.

Отже, у «Ниви» після 26-ти поєдинків 30 очок і команда маючи однакову кількість балів із «Металістом» та «Черніговом» займає 11-те місце турнірної таблиці перебуваючи разом з ними у зоні перехідних матчів командами 2-ліги.

ФК «Нива» (Тернопіль) – ФК «Фенікс-Маріуполь» – 0:3 (0:0).

Голи: С. Кисленко (65), П. Оріховський (77), А. Ременяк (90+3).

«Нива»: І. Ольховий, А. Демиденко, І. Паламарчук (В. Романюк, 81), М. Михальчук, О. Герега, Т. Галас (М. Пежинський, 8, Ю. Пач, 66) А. Дем’янчук, С. Давидов, В. Напуда, Д. Резепов (А. Дудік, 81), В. Буртник. Заміна: В. Шарун, М. Мудрий, М. Бац, Р. Посєвкін, В. Михайлів, А. Борис. Головний тренер – О. Дулуб.

17 травня у поєдинку 28-го туру «Нива» гратиме на виїзді із хмельницьким «Поділлям».

В. К.