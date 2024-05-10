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На Алеї Героїв у Тернополі викопали рештки людини і залишили в сміттєвому пакеті

10.05.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Події

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На “Алеї Героїв” у Тернополі біля свіжовикопаної могили залишили сміттєвий пакет, у якому були викопані людські рештки.

Про неприємний інцидент очевидці повідомили Газету Місто.

«Біля “Норда” і “Химери” на завтра копали могилу. Викопали старі останки і зібрали в пакет, залишили біля могили. Прийшли родичі того, кого хоронитимуть завтра і викликали поліцію”, – повідомляють люди.

Наразі на місці розбирається поліція. Кому належали останки поки невідомо.

«Гнітить одне, невже так просто можна зібрати кістки людини в сміттєвий пакет і залишити? Зранку похорон, що вони собі думають? Що з цим робити? Не викинеш просто так!?», – каже очевидиця.

Фото

Фото: Газета Місто

У Тернополі винесли вирок 35-річній водійці, яка під нарокотиками в’їхала в Катедру

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Автор: Оксана Горобець

Джерело: Газета "Місто" 

Теги: Тернопіль, суспільство, Алея героїв

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