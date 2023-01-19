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Митрополит Епіфаній проводить друге богослужіння у Києво-Печерській лаврі (трансляція)

19.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Україна, Війна з рф, Духовне, Афіша

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Предстоятель ПЦУ проводить друге богослужіння в головному соборі Києво-Печерської лаври. Митрополит Епіфаній очолив урочисту літургію з нагоди Богоявлення і Водохреща.

Служба розпочалась о 9 ранку.

Нагадаємо, дозвіл на богослужіння літургії надало Міністерство культури та інформаційної політики України, а з Національним заповідником “Києво-Печерська Лавра” було підписано відповідну угоду.

Перша в історії літургія предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі відбулася на Різдво, 7 січня.

“Свято Богоявлення, Хрещення Господнє, – одне з найбільших та найдавніших свят, встановлених Святою Церквою. Радіємо, що з Божої волі це урочисте богослужіння ми звершуємо у давній святині українського народу, у Києво-Печерській Лаврі, яка почала нарешті скидати кайдани духовної окупації, в які вона була закута протягом останніх кількох століть. Слава Богу за все”, – написав митрополит Епіфаній у Facebook.

 

Джерело: Тернополянни

Теги: Києво-Печерська лавра, Митрополит Епіфаній, Водохреща

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