Митрополит Епіфаній проводить друге богослужіння у Києво-Печерській лаврі (трансляція)

Служба розпочалась о 9 ранку.

Нагадаємо, дозвіл на богослужіння літургії надало Міністерство культури та інформаційної політики України, а з Національним заповідником “Києво-Печерська Лавра” було підписано відповідну угоду.

Перша в історії літургія предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі відбулася на Різдво, 7 січня.

“Свято Богоявлення, Хрещення Господнє, – одне з найбільших та найдавніших свят, встановлених Святою Церквою. Радіємо, що з Божої волі це урочисте богослужіння ми звершуємо у давній святині українського народу, у Києво-Печерській Лаврі, яка почала нарешті скидати кайдани духовної окупації, в які вона була закута протягом останніх кількох століть. Слава Богу за все”, – написав митрополит Епіфаній у Facebook.