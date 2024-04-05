Минулої доби рятувальники Тернопільщини ліквідували п’ять пожеж

У Тернопільській області протягом минулої доби рятувальники ліквідували 5 пожеж, розповіли у ДСНС. Дві пожежі гасили у Тернополі, три інші – у Почаївській, Монастириській та Великодедеркальській громадах. На щастя, обійшлося без жертв.
У Тернополі на проспекті Бандери виникла пожежа сміття у пластиковому сміттєвому контейнері в підвальному приміщенні п’ятиповерхового багатоквартирного будинку на вул. Клима Савури.
Займання сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,02 га ліквідували у м. Монастириська Чортківського району.
Пожежа легкового автомобіля Opel Vectra трапилась у с. Будки Почаївської ТГ Кременецького району.
У с. Великі Дедеркали Великодедеркальської ТГ Кременецького району
виникла пожежа сміття на відкритій території на площі орієнтовно 0,2 га.
Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.
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