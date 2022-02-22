В Україні потрібно легалізувати зброю. Озброєну націю ніхто не зможе завоювати.

Про це заявив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко у прямому ефірі каналу «Апостроф TV».

Він розповів, що з 2012-го року «Свобода» у Верховній Раді України ініціювала ухвалення законопроєкту про вільне володіння зброєю.

– Звісно, зараз необхідно легалізувати зброю, хоч це було потрібно зробити ще набагато раніше. Будучи народним депутатом, я з однопартійцями-свободівцями вносили відповідний законопроєкт ще на початку 2012 року. Однак тоді до нас не прислухалися, заполітизовано називали такий крок небезпечним. Українці з давніх-давен володіли зброєю. Її не мали лише раби, а вільні люди завжди користувалися зброєю. Наприклад, козаки на Січі, – зазначив Михайло Головко.

Сьогодні в багатьох країнах світу зброя є у вільному обігу, зауважив свободівець.

– Простий громадянин, якщо, не дай Боже, трапляється пожежа, викликає рятувальників, але, поки вони приїдуть, самотужки намагається загасити вогонь. Так само і з медиками «швидкої» – до їхнього приїзду людина бере аптечку і намагається сама себе лікувати. А коли до будинку вриваються грабіжники, громадянин без зброї не може себе захистити, тому чекає на приїзд правоохоронців. Саме тому я за вогнепальну зброю, за право володіти нею. Переконаний, націю ніхто не зможе завоювати, якщо вона буде озброєна, – підкреслив Михайло Головко.

Голова облради зауважив, що більше мільйона українців в наш час легально володіють зброєю, а випадків, коли її використовували, порушуючи закон, є дуже мало.

– Статистика свідчить, що 87 % вбивств скоюють кухонним ножем. Вбивства з вогнепальної зброї – справа рук переважно кримінальних елементів, які володіють нею незаконно. Справа у тому, що злочинці мають змогу нелегально придбати зброю, а простий українець не може цього зробити легально. Хіба це справедливо? – обурився Михайло Головко. – Мене тішить що прийшла адекватна людина на посаду міністра, яка розуміє, що озброєну націю ніхто не зможе здолати. Якщо українці отримають право на володіння зброєю, то зможуть захисти себе, своїх рідних та свій дім.