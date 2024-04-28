Мріяла про собаку: юна тернополянка стала жертвою афериста

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулась 20-річна місцева жителька. Вона розповіла, що на платформі «OLX» побачила оголошення щодо продажу щеня породи «Мальтіпу». Тернополянка написала «продавцю» і домовилась про покупку. Незнайомець повідомив, що віддасть товар тільки з умовою передоплати, на що заявниця погодилась і перерахувала на банківську карту шахрая 2000 гривень.

Співрозмовник домовився із дівчиною про те, що передасть собаку поїздом, але у вказаному вагоні тварини не було. Тоді потерпіла почала дзвонити до невідомого, щоб з’ясувати, де її чотирилапий товариш, але телефон був уже виключений, а листування видалене. Тернополянка зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

За даним фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального Кодексу України. Поліцейські вживають заходів, аби встановити осіб, причетних до злочину.

Працівники поліції наголошують не здійснювати жодних передоплат, адже це можуть бути шахраї. Якщо після отримання грошей так звані «продавці» перестали виходити на зв’язок, потрібно обов’язково звернутися в поліцію.