“Моя країно, я тебе захищу”: на Тернопільщині віддали останню шану Герою

На Тернопільщині жителі села Богданівка вчора, 23 січня, віддали шану та попрощалися з воїном Андрієм Слободяном.

Солдат 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 45 – річний Андрій Слободян загинув на бахмутському напрямку в бою за нашу Батьківщину.

Як повідомили у громаді, місцевий парох отець Віктор у своїй проповіді дуже зворушливо згадав про покійного воїна Андрія:

“Професія військового дуже відповідальна і зосереджена на захисті, вона постійно межує на рубежі життя і смерті. Багато військових беруть на себе цю відповідальність.Одним з таких був покійний воїн Андрій. Зі словами: “Моя країно, я тебе захищу” сміливо пішов служити в лави ЗСУ.”

Як співається в Гімні України: “Душу і тіло ми положим за нашу свободу…” Андрій ці слова довершив в повноті, віддавши життя за свою країну.

Матері покійного на похороні було вручено “Пам’ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України” від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Приносимо щирі співчуття матері, сестрі покійного та всій родині.

Герої не вмирають!!!