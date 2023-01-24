“Моя країно, я тебе захищу”: на Тернопільщині віддали останню шану Герою

Солдат 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 45 – річний Андрій Слободян загинув на бахмутському напрямку в бою за нашу Батьківщину.
Як повідомили у громаді, місцевий парох отець Віктор у своїй проповіді дуже зворушливо згадав про покійного воїна Андрія:
“Професія військового дуже відповідальна і зосереджена на захисті, вона постійно межує на рубежі життя і смерті. Багато військових беруть на себе цю відповідальність.Одним з таких був покійний воїн Андрій. Зі словами:
“Моя країно, я тебе захищу” сміливо пішов служити в лави ЗСУ.”
Як співається в Гімні України: “Душу і тіло ми положим за нашу свободу…” Андрій ці слова довершив в повноті, віддавши життя за свою країну.
Матері покійного на похороні було вручено “Пам’ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України” від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Приносимо щирі співчуття матері, сестрі покійного та всій родині.
Герої не вмирають!!!