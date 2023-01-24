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“Моя країно, я тебе захищу”: на Тернопільщині віддали останню шану Герою

24.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Підволочиська селищна громада, Суспільство, Події

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На Тернопільщині жителі села Богданівка  вчора, 23 січня, віддали шану та попрощалися з воїном Андрієм Слободяном. 

Солдат 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 45 – річний Андрій Слободян загинув на бахмутському напрямку в бою за нашу Батьківщину.

 Як повідомили у громаді, місцевий парох отець Віктор у своїй проповіді дуже зворушливо згадав про покійного воїна Андрія:

“Професія військового дуже відповідальна і зосереджена на захисті, вона постійно межує на рубежі життя і смерті. Багато військових беруть на себе цю відповідальність.Одним з таких був покійний воїн Андрій. Зі словами: 

“Моя країно, я тебе захищу” сміливо пішов служити в лави ЗСУ.”

Як співається в Гімні України: “Душу і тіло ми положим за нашу свободу…” Андрій ці слова довершив в повноті, віддавши життя за свою країну.

Матері покійного на похороні було вручено “Пам’ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України” від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Приносимо щирі співчуття матері, сестрі покійного та всій родині.

Герої не вмирають!!!

Теги: новини Тернопільщини, суспільство, події, загиблі герої, Підволочиська громада

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