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Монахів УПЦ МП виселяють з Києво-Печерської лаври

10.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Духовне

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УПЦ отримала листа від Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” про розірвання договору про користування державним майном та будівлями на території заповідника.

Відповідний документ опублікували на сайті Києво-Печерської лаври. У ньому в.о. гендиректора заповідника “Києво-Печерська лавра” Олександр Рудник констатує, що з церквою розривають договір про оренду від липня 2013 року.

Монахи УПЦ МП мають звільнити приміщення лаври

У листі згадується Указ Президента України “Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

Текст документа про розірвання договору
Текст документа про розірвання договору / Фото Києво-Печерська лавра

“Священники” УПЦ МП мають звільнити приміщення лаври / Фото Києво-Печерська лавра

23 грудня 2022 року було створено Міжвідомчу робочу групу, яка під час своєї роботи встановила порушення УПЦ умов Договору щодо використання державного майна.

З огляду на висновки Міжвідомчої робочої групи та листа Міністерства культури та інформаційної політики України, Заповідник попереджає про розірвання Договору з 29 березня 2023 року,
– йдеться у листі.

Тобто, УПЦ має покинути Києво-Печерську лавру до 29 березня 2023 року. Після цього у Лаврі працюватиме комісія з прийняття-передання державного майна.

Джерело: 24 канал

Теги: УПЦ МП, Києво-Печерська лавра, договір оренди

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