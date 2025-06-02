Молоді захисники: перші контрактники 18-24 завершили тактичні навчання у 1-й бригаді

У 1-й окремій бригаді імені князя Лева новобранці, які долучилися до лав Збройних Сил України за програмою «Контракт 18-24», успішно завершили контрольні тактичні заняття. Про це повідомило «Армія FM».

Під час навчань рекрути продемонстрували набуті навички, відпрацьовуючи дії в умовах, максимально наближених до бойових. Заняття включали тактичну підготовку, роботу в команді та виконання завдань у складі підрозділів. За словами інструкторів, контрактники показали високий рівень дисципліни та готовності до виконання бойових завдань.

Програма «Контракт 18-24» спрямована на залучення молодих українців до служби у ЗСУ, надаючи їм можливість пройти якісну підготовку та долучитися до захисту країни. Успішне завершення контрольних занять стало важливим етапом для новобранців на шляху до повноцінної служби.

Деталі щодо програми та подальших навчань можна дізнатися на офіційних ресурсах Збройних Сил України.

Контракт 18-24 — це добровільна ініціатива для громадян 18-24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Охочим пропонують якісну підготовку, виплату 1 млн грн винагороди та соціальні гарантії.