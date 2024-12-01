Молоде подружжя фермерів з Тернопільщини вирощують 20 сортів батату

Молоде подружжя фермерів з Тернопільщини Назар та Оля Палагнюк з селища Товсте, що на Заліщанщині два роки тому створило сімейну органічну ферму “Ecobatat”. Тут вони вирощують батат різних сортів та розсаду з нього.

Що воно таке батат? Це так звана солодка картопля — багаторічна трав’яна рослина родини берізкових яка походить з тропічних районів Центральної Америки. Одна з найпоширеніших у світі харчових і кормових культур.

У країнах з помірним кліматом батат вирощують як однорічну рослину для одержання кореневих бульб, які за хімічним складом близькі до картоплі, але багатші на вуглеводи (до 30%), в тому числі цукри (2-6 %).

Наразі подружжя вирощує близько 20 сортів органічного батату, кожен з яких має свій смак та колір.

Крім цього молоді фермери створили власний асортимент страв з батату: панкейки, млинці, мафіни, торти, різні варіанти обжарювання, батат фрі, начинка до пиріжків, котлети, брауні, млинці, пудинги та багато іншого.

За освітою Оля Палагнюк – еколог. Вона добре знає про вплив сучасного сільського господарства на ґрунти і здоров’я людей. Тому разом з чоловіком вирішила не використовувати жодної хімії у своїй справі та дотримуватися виключно принципів органічного землеробства.

«Найголовнішою ознакою того, коли треба садити батат є температура ґрунту, вона має бути не менше 16 градусів і вдень, і вночі. Зазвичай, це кінець травня-початок червня», — каже фермерка.- але час, коли баб тат можна споживати.

Назар Палагнюк зазначає, що батат формує веретеновидні кореневі бульби, які за хімічним складом і смаком близькі до бульб картоплі.

З одного куща в умовах України можна одержати 5-7 кг бульб і більше. Бульби виростають масою 0,5-6 кг, а при сприятливих умовах, у тропіках — до 10-15 кг.

В їжу використовуються сорти батату, що мають у бульбах високий вміст сухих речовин (30-42%). До їх складу входить крохмаль (до 25-30%), цукор (від 0,5% до 8%), жир (1,8%), білок (до 2,0%), вітаміни С, В, каротин. Міститься також невелика кількість інуліну. Із мінеральних солей найбільше калію, фосфору, заліза. Батат калорійніший за картоплю в 1,5 рази.

довгі повзучі стебла можуть бути довжиною до 5 метрів.

Бульби батату кореневого походження тому не зеленіють на сонці, соковиті з ніжною і тонкою шкіркою, не мають як у картоплі виражених вічок, а паростки розвиваються із прихованих бруньок. В залежності від сорту, ґрунту та удобрення бульби можуть утворюватися різні за формою (округлі, овальні. видовжені) і забарвленням (білі, жовті, рожеві та інші). Розмноження батату відбувається бульбами. Живці можна вирощувати з бульб або стебел.

Бульби споживають сирими, запеченими, смаженими, вареними та консервованими, переробляють на крохмаль, патоку та інше. Стебла і відходи бульб згодовують худобі.

Батат є досить універсальним продуктом: здатен замінити або доповнити картоплю у гарячих рідких стравах (включно з борщем), дерунах, у стравах типу риба (м’ясо/птиця) з овочами. З нього можна робити салати, пюре, каші пюре яке швидко вариться, є гарною начинкою у вареники; може додаватися у лазанью, голубці, вінегрет тощо.

Попри те, що сирий овоч твердий і важко ріжеться, вариться батат дуже швидко: 5-7 хвилин від часу закипання води.

У смакові батату можна відчути легкий присмак картоплі, моркви, гарбуза, гороху, хоча біологічно батат має з ними мало спільного.