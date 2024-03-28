Мікро-ГЕС затопила домогосподарство на Тернопільщині

Суд зобов’язав компенсувати заподіяну шкоду власниці…. У вересні-жовтні 2020 року через сильні дощі рівень води у Горішньоівачівському водосховищі суттєво підвищився, що призвело до підтоплення присадибної ділянки та будинку Аліси К., що в с. Івачів Горішній Тернопільського району. Тому домовласниця звернулась до Білецької сільської об’єднаної територіальної громади та просила створити спеціальну комісію, встановити причини підтоплення.

Відповідно до акту обстеження Горішньоівачівського водосховища, комісія з’ясувала, що у результаті часткового виходу води на заплаву підтопило подвір’я, підвал будинку та господарські споруди Аліси К. Через підвищену вологість на стінах будинку по всьому периметру висотою до 1 м відшарувалось внутрішнє оздоблення, з’явилась пліснява і почорніння, сліди підтоплення видно і на стінах гаража. За висновком судової будівельно–технічної експертизи, внаслідок підтоплення завдано матеріальну шкоду на 164 тис. 886 грн 43 коп.

За захистом своїх прав Аліса К. звернулась до суду і просила стягнути з відповідача – ТзОВ ТзОВ «Західгідроенерго» – 164 тис. 886 грн 43 коп. матеріальної шкоди та 50 тис. грн моральної шкоди.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду позов Аліси К. задоволено частково та стягнуто з ТзОВ «Західгідроенерго» на її користь 164 тис. 886 грн матеріальної та 10 тис. – моральної шкоди.

Не погодившись із судовим рішенням, представник ТзОВ «Західгідроенерго» подав апеляційну скаргу та просив це рішення скасувати і відмовити позивачці у задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду, проаналізувавши матеріали цивільної справи в межах поданої апеляційної скарги, дійшла висновку, що суд першої інстанції повно і всебічно дослідив усі обставини справи, вірно оцінив надані сторонами докази, й підстави для скасування рішення суду відсутні.

Так, відповідно до акту обстеження Горішньоівачівського водосховища, комісією виявлено, що через постійні дощі частина води в межах водоохоронної зони вийшла на заплаву та підтопила подвір’я Аліси К. Тому комісія запропонувала власнику мікро-ГЕС – ТзОВ «Західгідроенерго» терміново привести рівень води до визначеного і надалі дотримуватись рівня води у водосховищі, відповідно до проєктного.

Крім того, рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопільської райдержадміністрації встановлено, що підвищенню рівня води, зокрема, сприяли плавуни, що утворились на водному плесі водосховища та руйнували греблю і водоскидну споруду. Для оперативного зниження рівня води комісія зобов’язала ТзОВ «Західгідроенерго» встановити підйомний механізм на одному із затворів на випадок пропуску паводкових вод на водоскидній споруді Горішньоівачівського водосховища та привести водоскидну споруду у відповідність до паспорту водного об’єкту. Водночас розробити план заходів щоденного контролю рівня води до нормального підпертого рівня водойми та дотримуватись чистоти території акваторії водоскиду.

Разом із тим, колегія судів визнала безпідставними доводи відповідача про те, що спірне будинковолодіння розташоване у прибережній захисній смузі річки Серет і тому його постійно затоплювало. За результатами судової земельно-технічної експертизи, всі об’єкти нерухомого майна Аліси К. були за межами прибережної захисної смуги.

Згідно із ч. 1 ст. 22 ЦК України, особа, якій завдано збитки у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Погодилась колегія суддів із визначеним судом першої інстанції розміром моральної шкоди. З урахуванням наведеного, апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення Тернопільського міськрайонного суду – без змін, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.