06.01.2023 17:51

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Мешканцям Тернопільщини нагадують про обмеження, які діятимуть на різдвяні свята

06.01.2023

Роман Васильович

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Життя, Новини

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Попри свята, обмеження, які ввели у зв’язку з війною, продовжуватимуть діяти на Тернопіллі. Зокрема, мешканцям краю заборонено перебувати на вулицях і в громадських місцях з 23 до 5 години.

Окрім комендантської години, діятиме обмеження на використання феєрверків, петард та салютів, пише Тернополяни.

“Варто не забувати і про морально-етичний аспект святкувань. У той час, коли ви бажаєте феєрично, яскраво та гучно відсвяткувати, в нашій державі триває війна, щоденно гинуть люди: як військові, так і цивільні, щодня ми ховаємо наших захисників, тому просимо всіх поводитись пристойно” – закликали у мерії.

Нагадаємо, у Тернопільській громаді заборонили використання феєрверків та салютів до кінця війни. Про порушників просять повідомляти на лінію “102”.

Автор: Роман Васильович

Мітки: комендантська година, заборона феєрверків

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