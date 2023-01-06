Мешканцям Тернопільщини нагадують про обмеження, які діятимуть на різдвяні свята

Попри свята, обмеження, які ввели у зв’язку з війною, продовжуватимуть діяти на Тернопіллі. Зокрема, мешканцям краю заборонено перебувати на вулицях і в громадських місцях з 23 до 5 години.

Окрім комендантської години, діятиме обмеження на використання феєрверків, петард та салютів, пише Тернополяни.

“Варто не забувати і про морально-етичний аспект святкувань. У той час, коли ви бажаєте феєрично, яскраво та гучно відсвяткувати, в нашій державі триває війна, щоденно гинуть люди: як військові, так і цивільні, щодня ми ховаємо наших захисників, тому просимо всіх поводитись пристойно” – закликали у мерії.

Нагадаємо, у Тернопільській громаді заборонили використання феєрверків та салютів до кінця війни. Про порушників просять повідомляти на лінію “102”.