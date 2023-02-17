17.02.2023 22:48

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Мешканця Тернопільщини судили за сварку з електриками через відключення світла

17.02.2023

Роман Васильович

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Життя, Новини

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Райсуд на Тернопільщині судив чоловіка, який конфліктував з енергетиками через відключення світла.

Разом з товаришем обвинувачений приїхав до Підволочиської філії обленерго, аби поскаржитись на відключення світла. Розпочався конфлікт, під час якого чоловік лаявся до диспетчера. Суддя визнала його винним у дрібному хуліганстві, але обмежилась усним зауваженням.

Двоє мешканців села Іванівка зайшли до приміщення Підволочиських районних електромереж. За словами одного з чоловіків, електроенергію в селі вимкнули ще вранці того ж дня, тож вони вирішили «дізнатись інформацію з приводу вимкнення світла». Працівники, за його словами, відреагували агресивно і почали вимагати, аби вони вийшли з приміщення.

Свідчили у суді й енергетики. Один з працівників РЕМ розповів, що обвинувачений разом з товаришем почали обзивати енергетиків і звинувачувати у незаконному вимкненні електроенергії. На прохання вийти з диспетчерської, оскільки це режимний об’єкт, чоловіки реагували агресивно.

Теги: дрібне хуліганство, відключення світла

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