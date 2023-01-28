Мешканці Тернопільщини зможуть отримати більше препаратів за програмою “Доступні ліки”

До програми “Доступних ліків” увійшли нові препарати для хворих на цукровий діабет, знеболювальні, медикаменти для людей, яким провели пересадку органів. Про це повідомила директорка Тернопільського обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

Наразі до програми “Доступні ліки” належить майже пів тисячі лікарських засобів, 149 з них – безкоштовні, 313 – з доплатою.

Три види дороговартісних медикаментів доповнили перелік “Доступних ліків”. Щоб отримати медичні препарати, необхідно звернутися до сімейного лікаря.

“Доступні ліки пацієнт може отримати за електронним рецептом в тій аптеці, яка зареєстрована в електронній системі. На сьогоднішній день програма розширюється, збільшується перелік препаратів по трьох видах – це знеболювальні для пацієнтів паліативних, Т-смужки для пацієнтів для хворих цукровим діабетом, третій напрямок – це імоносуприсивні препарати. Це ті пацієнти, яким проведено пересадку органів. Таким чином держава забезпечує пацієнтів на отримання безкоштовних ліків або з незначною оплатою”, – розповіла Ольга Ярмоленко.

Додамо, дізнатися про наявність “Доступних ліків” можна за телефоном: 16-77.