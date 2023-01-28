Мешканці Тернопільщини зможуть отримати більше препаратів за програмою “Доступні ліки”

Наразі до програми “Доступні ліки” належить майже пів тисячі лікарських засобів, 149 з них – безкоштовні, 313 – з доплатою.
Три види дороговартісних медикаментів доповнили перелік “Доступних ліків”. Щоб отримати медичні препарати, необхідно звернутися до сімейного лікаря.
“Доступні ліки пацієнт може отримати за електронним рецептом в тій аптеці, яка зареєстрована в електронній системі. На сьогоднішній день програма розширюється, збільшується перелік препаратів по трьох видах – це знеболювальні для пацієнтів паліативних, Т-смужки для пацієнтів для хворих цукровим діабетом, третій напрямок – це імоносуприсивні препарати. Це ті пацієнти, яким проведено пересадку органів. Таким чином держава забезпечує пацієнтів на отримання безкоштовних ліків або з незначною оплатою”, – розповіла Ольга Ярмоленко.
Додамо, дізнатися про наявність “Доступних ліків” можна за телефоном: 16-77.