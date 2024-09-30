Мережу військових ліцеїв розвиватимуть на Тернопільщині

Відтепер на Тернопільщині структура системи військової освіти включає початкову військову підготовку ліцеїстів військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, замість допризовної підготовки.

Посилена підготовка та розвиток карʼєри – внесено важливі зміни до Концепції про військову освіту повідомило Міністерство оборони України. В удосконаленні системи військової освіти зроблено ще один важливий крок. Кабінет Міністрів України привів Концепцію трансформації системи військової освіти у відповідність до Закону України “Про освіту”.

Ухвалену урядом постанову розробило Міністерство оборони України.

Що змінюється: уточнено складові структури системи військової освіти, визначено мету підготовки ліцеїстів військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, учнів професійних коледжів з посиленою військово-фізичною підготовкою.

“Ці ліцеїсти та учні професійних коледжів з посиленою військовою та фізичною підготовкою здобуватимуть первинні загальновійськові знання, необхідні для вступу у вищі військові навчальні заклади”, – відзначили у Тернопільському обласному ТЦК та СП.

Такий підхід забезпечить безперервну освіту військових для розвитку їхньої кар’єри.