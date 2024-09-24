24.09.2024 13:15

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Матері полеглих Героїв у Тернополі організовують благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

24.09.2024

Ірина Нова

99

Тернопільщина, Новини, Оперативно

Поширити:

29 вересня у Тернополі відбудеться благодійний ярмарок на підтримку Збройних Сил України, організований матерями полеглих Героїв.

Про це повідомляють у міській раді.

Ярмарок, з нагоди Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників і захисниць України, проходитиме на вул. Петра Конашевича-Сагайдачного з 09:00 до 17:00 год. У програмі заходу заплановані майстер-класи, які розпочнуться о 12:30 год, а також виступи тернопільських артистів.

Окрім того, відвідувачі матимуть змогу придбати дитячі книги, іграшки, вироби з глини, прикраси, декоративні свічки, смачну домашню випічку, рецепти якої зібрані з різних куточків Галичини, млинці, круасани, а також посмакувати запашною кавою.

Теги: Тернопіль, Покрова Пресвятої Богородиці, День Захисника України, благодійний ярмарок

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах