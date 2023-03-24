Масові пожежі на Тернопільщині: рятувальники б’ють на сполох

На Тернопільщині люди спалюють суху траву та чагарники, чим і створюють проблему. Лише вчора, 23 березня, рятувальники гасили пожежі на природі 8 разів: у Тернополі, с. Задарів, Більче-Золоте, Озеряни, Великий Глибочок, Ступки, Петриків та поблизу с. Борщівка.

Загальна площа, яку було охоплено полум’ям, склала понад 2 гектари!

Рятувальники ДСНС у Тернопільській області закликають жителів краю ставши свідком загоряння на відкритій території – спробуйте погасити його самотужки з допомогою підручних засобів. Якщо ж пожежа набрала сили – терміново телефонуйте до Служби порятунку за номером «101».

“Нехтування правилами пожежної безпеки і цим не лише додають роботи бійцям ДСНС, а й шкодять довкіллю. Недбало кинутий недопалок, іскра від багаття, небезпечні пустощі з вогнем можуть стати причинами виникнення масштабних пожеж в природних екосистемах” – наголошують пожежники.

Нагадаємо, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена, як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.