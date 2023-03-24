Масові пожежі на Тернопільщині: рятувальники б’ють на сполох

Загальна площа, яку було охоплено полум’ям, склала понад 2 гектари!
Рятувальники ДСНС у Тернопільській області закликають жителів краю ставши свідком загоряння на відкритій території – спробуйте погасити його самотужки з допомогою підручних засобів. Якщо ж пожежа набрала сили – терміново телефонуйте до Служби порятунку за номером «101».
“Нехтування правилами пожежної безпеки і цим не лише додають роботи бійцям ДСНС, а й шкодять довкіллю. Недбало кинутий недопалок, іскра від багаття, небезпечні пустощі з вогнем можуть стати причинами виникнення масштабних пожеж в природних екосистемах” – наголошують пожежники.
Нагадаємо, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена, як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.
Коментарі
Як би реально посадили б пару підпалювачів років так на 4 і цей факт оприлюднили, підпали зникли.