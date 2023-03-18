Весна прийшла: мешканці Тернопільщини знов палять траву, а з нею – все живе

Весна все впевненіше починає входити у свої права. Разом з цим росте кількість пожеж в природних екосистемах на Тернопільщині.

Всупереч заборонам горе-господарі продовжують палити суху траву, провокуючи виникнення масштабних пожеж. Їх не спиняє ні те, що пожежі внаслідок підпалів можуть вийти з-під контролю, а продукти горіння є шкідливими для здоров’я. Не спиняє їх навіть воєнний стан в Україні. Від ворожих бомб палає українська земля, а місцеві палії допомагають нищити навкруги усе живе!

З початку року, на Тернопільщині рятувальники вже ліквідували 16 пожеж на відкритих територіях, при цьому постраждало понад 9 гектарів землі!

Самовільне спалювання листя та сухої трави становить загрозу для людського здоров’я, адже листя, що тліє без доступу кисню, виділяє хімічні сполуки, здатні викликати у людини різні захворювання, зокрема рак.

Випалювання рослинності також призводить до руйнації ґрунтового покриву та його збідніння. Вогонь знищує насіння й коріння трав’янистих рослин, пошкоджує нижні частини дерев і кущів та верхні частини їхнього коріння.

При стихійному спалюванні трави вогонь може охопити великі території та спричинити знищення диких рослин і тварин. Крім того, існує загроза лісових пожеж і займання житлових будинків, а також короткого замикання, якщо поблизу проходять високовольтні лінії електропередачі. Окрім того, ресурси, які могли б використовуватись для надання допомоги людям, що страждають від нападу агресора, рятувальники вимушені витрачати на ліквідацію наслідків навмисних підпалів.

Нагадаємо, у квітні 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу)».

Закон посилює відповідальність за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

Законом внесені зміни до статей 77 та 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими встановлено штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах в розмірі від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, що призвело до виникнення лісової пожежі, карається штрафом у розмірі від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Самовільне випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із природною рослинністю або її залишків та опалого листя на земельних ділянках, у смугах біля автомобільних доріг і залізниць та у парках тягне за собою штраф у розмірі від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також закон внесені зміни до статей 241 та 245 Кримінального кодексу України, згідно з якими штрафи за забруднення атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров’я людей або для довкілля речовинами тепер становлять від 1800 до 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, а також сухих дикорослих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом встановлені штрафи до 5400-9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

А у березні 2022 року внесені зміни до Кримінального кодексу України, якими передбачено посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. Зокрема, у статті 113 «Диверсія» до переліку злочинів додано також навмисні підпали, зокрема, й сухої рослинності. Для порушників передбачено покарання у вигляді ув’язнення строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Вкотре закликаємо громадян залишатись людьми та припинити спалювати суху траву, листя та сміття на власних присадибних ділянках. Адже паління сухої трави це злочин, який є особливо важким у час війни.