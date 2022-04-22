Ще на початку 2015 року наш колега, тоді завідувач кафедри стародавньої історії, професор Іван Степанович Зуляк, будучи у минулому морським піхотинцем, не став відсиджуватися, мотивуючи, що має пільги як науковець, а пішов воювати у 80-ту штурмову бригаду кулеметником. З того часу ми на історичному факультеті Тернопільського національного університету ім. В Гнатюка почали плести маскувальні сітки.

З новими силами відновили цю роботу з 24 лютого. Щодня до нас приходило 300-400 людей – і тернополяни, і переселенці. До лютого нинішнього року ми сплели 12 тисяч квадратних метрів маскувальної сітки. За останній час – стільки ж.

Та виникла проблема. Сітку-основу ми купували в Харкові, але місто потрапило в оточення. Почали пошуки в Києві, Одесі, Чернігові, але безрезультатно. Допоміг греко-католицький священник з Великих Гаїв Роман Грижук, принісши три мішки сітки, а це – півтори тисячі квадратних метрів.

Допомогли фахівці з рибнагляду браконьєрськими сітками. Відгукнулися і тернополяни, які плетуть основу сітки. Фінансово допоміг відомий харківський волонтер Ігор Черняк. Ми змогли закупити на 120 тисяч гривень основи маскувальної сітки. При виготовленні маскувальних сіток стикнулися зі ще однією проблемою – браком тканини. Спочатку у нас вдосталь було речей, люди приносили рулонами тканину.

Відтак сітки, виготовлені на історичному факультеті тернополянами, харків’янами, киянами, поїхали на Київщину, на схід, південь, маріупольський напрямок. Загалом – понад гектар маскувальних сіток. Або, іншими словами, за місяць на історичному факультеті ми сплели за 50 днів 350 сіток.

Постійним і незмінним куратором нашого волонтерства є ректор ТНПУ професор Богдан Буяк, який усіляко сприяє роботі студентів-істориків. Також разом з сітками на передову передаємо і військове спорядження, наприклад, кріплення для приладів нічного бачення, які нам надіслали з-за кордону. Намагаємося бути корисними і нашій армії, і нашій державі.

Володимир КІЦАК, доцент кафедри історії України та археології Тернопільського національного університету ім. В Гнатюка