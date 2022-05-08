У тимчасово захопленій Херсонській області російські загарбники займаються рекетом, а у “вільний від роботи час” сильно пиячать, після чого влаштовують між собою перестрілки та різанину.
Про це Служба безпеки України повідомляє на сторінці у facebook.
“Російські загарбники займаються рекетом на Херсонщині. А у «вільний від роботи час» – сильно пиячать, після чого влаштовують між собою перестрілки та «поножовщину».
Про це йдеться у нових телефонних розмовах рашистів, які вдалося перехопити СБУ.«Наш блок-пост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев «трясти». Тысяча рублей проезд», – розповідає своїй дружині загарбник із так званої «ДНР».Він додає, що окупанти масово пиячать і від цього почали «самоліквідацію» власної армії: «Понажирались… «Крыша» у всех уже едет потихоньку… На одном блокпосту перестреляли друг друга, бл*дь, на втором – порезали друг друга…».На запитання про своє повернення додому загарбник відповідає, що буде до 9 травня. Але не 2022, а 2023 року…
Напевно, він забув уточнити, що найбільш імовірно, повернеться у пластиковому пакеті. Бо якщо його не знищать українські захисники, то високі шанси, що це зробить хтось із вояків «найсинішої» армії світу – після чергової пляшки горілки… ” – йдеться у повідомленні.