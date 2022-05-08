Напевно, він забув уточнити, що найбільш імовірно, повернеться у пластиковому пакеті. Бо якщо його не знищать українські захисники, то високі шанси, що це зробить хтось із вояків «найсинішої» армії світу – після чергової пляшки горілки… ” – йдеться у повідомленні.