Всеукраїнські зимові змагання з мандрівництва «Снігохід», які проводять уже одинадцять років поспіль, цьогоріч зібрали 150 спортсменів і любителів туризму. Відбувалися вони на території Саранчуківської сільської територіальної громади. На шанувальників зимового туризму чекали вісім годин мандрівки засніженою місцевістю, нові знайомства, локації, емоції, незабутні враження, а найголовніше – цікава пригода, адже маршрут до контрольних пунктів вони складали самостійно.

Організаторами змагань виступили управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОДА, організація «Пласт – НСОУ», ГО «Молодіжний націоналістичний конгрес».

Щодо результатів, то, як повідомляють на сторінці змагань «Снігохід ХІ» у соцмережах, в категорії «Юнацькі любителі» А1 перемогу здобули: 1 місце – «Мультифрукти», 2 місце – «Пан Іван», 3 місце – «Мозольні кіборги;» в категорії «Дорослі любителі» А2: 1 місце – «Промінці безнадії», 2 місце – «Fram», 3 місце – «Космо козаки»; у категорії «Професіонали» Б: 1 місце – «Trn та @@», 2 місце – «Братани», 3 місце – «Ямайка»; в категорії «Професіонали соло» В: 1 місце – «Скажений койот», 2 місце – «Рай», 3 місце – «Мрійники».

Додамо, що «Снігохід» – це популяризаційні зимові змагання з мандрівництва, які проводять з метою залучення молоді до спортивного туризму, популяризації здорового способу життя та активного відпочинку в поєднанні із національно-патріотичним вихованням (місця змагань, пов’язані із національно-визвольною боротьбою, історичні пам’ятки, гутірки тощо).