13.04.2023 15:14

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Майже пів тисячі правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок в Тернопільській області на Великдень

13.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Як і минулого, цього року українці відзначають Великдень в умовах війни. 

Про заходи безпеки розповіли в управлінні превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області.

Для забезпечення публічної безпеки та правопорядку буде залучено майже пів тисячі правоохоронців, — йдеться у повідомленні поліції.

Під пильним наглядом будуть найбільші християнські святині, що знаходяться на Тернопільщині, обласний центр та ті населені пункти, де різні релігійні громади проводять почергові богослужіння.

Поліцейські закликають краян дотримуватися усіх вимог воєнного часу: у випадку сигналу повітряної тривоги переходити до укриттів; звертати увагу на підозрілі предмети чи невідомих та підозрілих осіб – про такі випадки інформувати поліцейських, що знаходяться поблизу, або телефонувати на лінію 102.

Правоохоронці закликають вірян різних конфесій з терпимістю та повагою ставитися один до одного, не влаштовувати провокацій та бути толерантними.

Джерело: 20 хвилин

Теги: поліція, Великдень

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