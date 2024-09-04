Майже 537 тис. грн стягнув суд із фермерського господарства за мертві бджоли

Як встановлено судом, Степан Д. зареєстрований як фізична особа, що здійснює первинне виробництво та реалізацію продуктів бджільництва. За даними паспорта пасіки, було 135 бджолиних сімей. Навесні 2022 року бджоляр частину пасіки (70 бджолосімей) перемістив на кочівлю. На постійному місці розташування у с. Козівка Тернопільського району залишилось 65 бджолосімей.

5 липня 2022 року пасічник виявив масову загибель бджіл на пасіці с. Козівка і повідомив про це заявою голову Великогаївської сільської ради. За його зверненням створили комісію, яка обстежила пасіку і найближчі до неї поля та за наслідками роботи склала «Акт встановлення факту отруєння бджіл», зазначивши про масове отруєння та загибель 60% бджолосімей з явними ознаками хімічного отруєння. Також комісія взяла проби землі та зеленої маси з поля фермерського господарства «Д.», зразки підмору бджіл (тіла померлих бджіл), стільникового меду та пилку з пасіки Степана Д., і все направила до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. За результатами досліджень у зразках виявили пестициди, аналогічні пробам ґрунту з поля фермерського господарства «Д.», розташованого за півтора кілометри від пасіки.

Степан Д. звернувся з позовом до суду і просив стягнути з фермерського господарства 536 тис. 987 грн матеріальної шкоди, спричиненої загибеллю бджіл. Також позивач просив стягнути з відповідача 373 тис. 750 грн упущеної вигоди, яку він зазнав внаслідок дій фермерського господарства.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду від 27 березня 2024 року позов Степана Д. задоволено частково: на користь позивача з фермерського господарства стягнуто 536 тис. 987 грн матеріальної шкоди.

Не погодившись із судовим рішенням, представник фермерського господарства подав апеляційну скаргу і просив це рішення скасувати та відмовити Степанові Д. у задоволенні позовних вимог.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, детально проаналізувавши матеріали цивільної справи в межах поданої апеляційної скарги, прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне та обґрунтоване рішення, і підстав для його скасування немає. Так, факт спричинення позивачу шкоди внаслідок масового отруєння бджіл та її розмір, розрахований відповідно до вимог «Інструкції № 338», доведено «Актом встановлення факту отруєння бджіл», звітом про результати дослідження патологічного/біологічного матеріалу/об’єктів навколишнього середовища, висновками судово–ветеринарної експертизи та комплексної судової експертизи з дослідження наявності пестицидів у навколишньому середовищі та судово–ветеринарної експертизи.

Окрім того, голова фермерського господарства зізнався членам комісії у тому, що напередні обробив пестицидами поле сої, розташоване за півтора кілометри від пасіки Степана Д., на перельоті бджіл до поля соняшника (за 3 км під пасіки). При цьому фермер попередньо не повідомляв орган місцевого самоврядування та власника пасіки про застосування пестицидів та агрохімікатів.

Хоча соя не належить до медоносних та ентомофільних рослин, як випливає із роз’яснення Національного наукового центру «Інститут бджільництва ім. П. І. Прокоповича» Національної академії аграрних наук, однак бджоли могли