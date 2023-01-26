MacBook або звичайний ноутбук — чи варто платити більше

На ринку електроніки представлена велика кількість ноутбуків. Здебільшого покупці орієнтуються на продукцію компанії Apple, як на взірець.

MacBook — техніка з доведеною надійністю. Але суттєвим недоліком ноутбука є вартість. Є чимало дешевших альтернативних варіантів, які не поступаються в якості. Розглянемо, чи дійсно Макбук вартує своїх коштів.

Чинники, які треба врахувати

Компанія Apple випускає ноутбуки різних модифікацій. Вони призначені для звичайних користувачів та професіоналів. Головною перевагою Макбуків є операційна система. Користувач набуває зовсім інших можливостей в порівнянні з Windows. Якщо є мобільні пристрої від Епл, тоді вибір за Макбук. Ця ОС дає злагоджену роботу в екосистемі Apple. Вона є більш захищеною від вірусів.

Купувати фірмову техніку краще в надійному інтернет-магазині, яким є Eldorado.ua. Уся продукція сертифікована, тому покупець отримує гарантію на обслуговування, що вкрай важливо для дорогих пристроїв. Користуючись фільтрами, підбирайте відповідний за характеристиками ноутбук Епл .

Переваги MacBook для професійного використання

Вузьким спеціалістам треба врахувати більше чинників. MacOS відрізняється від Windows, тому не все потрібне для роботи програмне забезпечення може підтримуватись. Якщо ви переконались, що є необхідний софт, розгляньте особливості, за які професіонали цінують ноутбуки:

Дизайн. Відомі виробники впродовж тривалого часу не приділяли цьому особливої уваги. Але зараз оформлення техніки вважають досить важливим.

Оптимізація. Софт і залізо чудово гармонують, завдяки чому користувач отримує потужний пристрій.

Екран Retina. Apple — піонер у застосуванні високої роздільної здатності дисплея. Сьогодні більша частина виробників рівняються на екрани цього бренду. Для роботи з графікою та дизайном, коли точне зображення кольорів та контрастність багато важать, — це безпрограшне рішення.

Надійність. Незаперечна риса девайсів бренду. За цим показником у Макбуків практично немає конкурентів.

Потужність. В останніх моделях використовується інноваційний чіп М1 власного виробництва, який оптимізований під ОС. Навіть дуже ресурсомісткі програми працюють швидко та без зависань. Завдяки технології ARM потужність виросла більш ніж в 3 рази. Деякі програми написані під Intel, і в такому випадку краще вибирати ноутбук з CPU цього бренду.

Ще однією перевагою є тиха робота. Це важливо для тих, хто подовгу працює за ноутбуком. Навіть за високого навантаження не відбувається перегрівання завдяки продуманій системі охолодження. Девайси Епл можуть автономно працювати до 17 годин. Вони підходять для подорожей та роботі в офісі.

Дехто не наважується на придбання дорогого ноутбука навіть за наявності таких переваг. У такому разі можна пошукати доступніші за вартістю аналоги на Windows. Але вирішивши придбати MacBook, користувачі рідко шкодують про це.