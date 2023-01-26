MacBook або звичайний ноутбук — чи варто платити більше

На ринку електроніки представлена велика кількість ноутбуків. Здебільшого покупці орієнтуються на продукцію компанії Apple, як на взірець.
MacBook — техніка з доведеною надійністю. Але суттєвим недоліком ноутбука є вартість. Є чимало дешевших альтернативних варіантів, які не поступаються в якості. Розглянемо, чи дійсно Макбук вартує своїх коштів.
Компанія Apple випускає ноутбуки різних модифікацій. Вони призначені для звичайних користувачів та професіоналів. Головною перевагою Макбуків є операційна система. Користувач набуває зовсім інших можливостей в порівнянні з Windows. Якщо є мобільні пристрої від Епл, тоді вибір за Макбук. Ця ОС дає злагоджену роботу в екосистемі Apple. Вона є більш захищеною від вірусів.
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Вузьким спеціалістам треба врахувати більше чинників. MacOS відрізняється від Windows, тому не все потрібне для роботи програмне забезпечення може підтримуватись. Якщо ви переконались, що є необхідний софт, розгляньте особливості, за які професіонали цінують ноутбуки:
Ще однією перевагою є тиха робота. Це важливо для тих, хто подовгу працює за ноутбуком. Навіть за високого навантаження не відбувається перегрівання завдяки продуманій системі охолодження. Девайси Епл можуть автономно працювати до 17 годин. Вони підходять для подорожей та роботі в офісі.
Дехто не наважується на придбання дорогого ноутбука навіть за наявності таких переваг. У такому разі можна пошукати доступніші за вартістю аналоги на Windows. Але вирішивши придбати MacBook, користувачі рідко шкодують про це.