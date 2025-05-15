Літня жителька Тернопільщини потрапила у пастку шахраїв, які звинуватили її у начебто “держзраді”

Поліція Тернопільщини закликає громадян бути обачними та не піддаватися на провокації телефонних шахраїв. У пастку невідомих потрапила 68-річна жителька обласного центру і втратила понад 400 тисяч гривень.

У ході перевірки стало відомо, що ще на початку травня до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася слідчим однієї із силових структур держави та сказав, що проти жінки відкрита кримінальна справа. Співрозмовник повідомив, що тернополянці інкримінують державну зраду за те, що вона, начебто, купувала ліки в осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території.

Псевдослідчий переконав жінку, що для «пом’якшення ситуації» необхідно терміново перерахувати кошти на електронний гаманець. Наступного дня жінка в пункті обміну валют перевела за вказаним номером 9100 доларів США та 1000 Євро.

І лише згодом вона зрозуміла, що потрапила в пастку шахраїв. За фактом шахрайства слідчі Тернопільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження. Тривають оперативні заходи для встановлення особи зловмисника.

Поліцейські нагадують, що жоден представник правоохоронних органів не вимагатиме грошей за «пом’якшення провини» чи «врегулювання справи».

Якщо вам телефонують із подібними звинуваченнями — не панікуйте, не дійте емоційно. Завершіть розмову та негайно зверніться до поліції.

Не передавайте та не переказуйте коштів незнайомцям, навіть тоді, коли вони представляються посадовцями.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області