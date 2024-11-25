Лікарі не змогли врятувати життя юної пацієнтки з Тернопільщини: від отруєння грибами померла 13-річна дівчинка

Це вже четверта жертва масового отруєння блідою поганкою в Копичинцях на Тернопільщині. Першого листопада помер чоловік 1965 року народження, а протягом кількох днів двоє дітей його співмешканки.

Про це повідомили у Копичинецькій міській раді.

“З великим сумом сповіщаємо про смерть Марії Микульської, яка народилася 23 серпня 2011 року.

У зв’язку з надзвичайною ситуацією, спричиненою отруєнням дикорослими грибами, незважаючи на всі зусилля лікарів, її серце перестало битися під час перебування в лікарні. Вона була доброзичливою та щирою дівчинкою, добре навчалася в школі.

Вічна пам’ять ангелу, Марійка назавжди залишиться в наших серцях”, – ідеться у дописі на сторінці міськради.

Нагадаємо, що 30 жовтня до медзакладу потрапила уся родина з міста Копичинці. Серед потерпілих було восьмеро дітей віком від трьох до сімнадцяти років, семеро з яких рідні брати та сестри, а також співмешканець матері.

Родина отруїлася грибами ще 27 жовтня, але до лікарні за меддопомогою вони звернулися лише на третій день. Стан інших потерпілих стабільно важкий.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України. Матері загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п’яти років. Триває слідство.