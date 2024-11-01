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Масове отруєння дітей грибами на Тернопільщині

01.11.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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На Тернопільщині грибами одночасно отруїлися восьмеро дітей.

Про це повідомляє Копичинецька міська рада.

“Згідно з класифікатором ДК-019:2010, ця подія відноситься до надзвичайних ситуацій медико-біологічного, природного характеру об’єктового рівня, код 20724, ознака 2.36 “Одночасне отруєння людей з одного колективу внаслідок споживання продуктів харчування”, – ідеться у повідомленні.

Ситуацію з отруєнням дітей визначено як надзвичайну ситуацію об’єктового рівня. Її розглянули на позачерговому засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Копичинецької міської ради.

“Просимо бути уважними та обережними, не споживати гриби та інші дикорослі рослини без підтвердження їх походження, місця збору та впевненості у безпечності для вашого здоров’я”, – наголошують у міській раді.

Теги: Тернопільщина, гриби, отруєння грибами

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