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Лабораторія на Тернопільщині отримала унікальний біохімічний аналізатор

21.04.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Здоров`я, Теми

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Приємними новинами знову ж таки поділилися на сторінці Чортківської міськради. Лабораторія Чортківської лікарні отримала обладнання на понад мільйон гривень. Відтепер у лікарні мажно оперативно і якісно зробити ще більше аналізів.

Клініко-діагностична лабораторія Чортківська центральна міська лікарня продовжує розвиватись, поповнювати матеріально-технічну базу та тримати марку одних з найкращих у області. Завдяки співпраці із Центр громадського здоров’я України та The Global Fund лабораторія поповнилась черговим сучасним потрібним обладнанням.
За словами пресслужби міськради, йдеться про новий автоматичний біохімічний аналізатор Mindray BS-430, вартість якого сягає 1,4 млн грн. Серед його переваг висока продуктивність (до 420 тестів на годину), інтелектуальна система змішування, вдосконалена оптична система, надійна система нагріву, оновлене програмне керування тощо.
На ньому можна робити чимало лабораторних досліджень, зокрема аланін амінотрансфераза, гама-глутамілтрансфераза, альбумін, білірубін загальний, ліпаза, α-амілаза, с-реативний білок, сечовина, сечова кислота, креатинін, загальний холестерин, тригліцериди, холестерин низької та високої щільності, лактатдегідрогеназа, креатинкіназа, креатинкіназа-МВ, імуноглобулін Е, комплемент С3, С4, ферити, трансферин, глюкоза, білок в сечі, D-димер.
Це вже другий автоматичний біохімічний аналізатор у лабораторії Чортківської лікарні. Він дозволить робити ще більшу кількість досліджень та ще швидше отримувати результати.
Чортківська центральна міська лікарня дякує Центру громадського здоров’я та глобальному фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, за кошти якого був придбаний біохімічний аналізатор та ноутбук для потреб нашої клініко-діагностичної лабораторії!

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Джерело: Чортківська міськрада

Теги: обладнання, чортківська лікарня, лабораторія

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