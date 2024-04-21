Лабораторія на Тернопільщині отримала унікальний біохімічний аналізатор

Приємними новинами знову ж таки поділилися на сторінці Чортківської міськради. Лабораторія Чортківської лікарні отримала обладнання на понад мільйон гривень. Відтепер у лікарні мажно оперативно і якісно зробити ще більше аналізів.
Клініко-діагностична лабораторія Чортківська центральна міська лікарня продовжує розвиватись, поповнювати матеріально-технічну базу та тримати марку одних з найкращих у області. Завдяки співпраці із Центр громадського здоров’я України та The Global Fund лабораторія поповнилась черговим сучасним потрібним обладнанням.
Це вже другий автоматичний біохімічний аналізатор у лабораторії Чортківської лікарні. Він дозволить робити ще більшу кількість досліджень та ще швидше отримувати результати.
Чортківська центральна міська лікарня дякує Центру громадського здоров’я та глобальному фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, за кошти якого був придбаний біохімічний аналізатор та ноутбук для потреб нашої клініко-діагностичної лабораторії!
Пів мільйона євро на будівництво сонячних електростанцій отримає Чортківська громада