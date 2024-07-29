Квіти для букету: вибрати не так і просто

Здавалося б, що може бути простіше, ніж підібрати квіти для букету? Але коли доходить до справи, виявляється не так все і просто. У професійного флориста виникає багато питань, адже вибір рослин залежить від того кому призначені квіти, з якого приводу, який бюджет виділений на букет тощо. До речі, хай вас не дивують такі питання, вони якраз і свідчать про професіоналізм флориста. Бо тільки «аматор» запропонує вам перші ліпші рослини для букету і ви ризикуєте потрапити у дуже незручне становище, якщо вони не підібрані з урахуванням всіх нюансів.

Тому якщо ви справді хочете презентувати букет, який не тільки не стане вашим «провалом», а справить позитивне враження на людину, якій призначений, варто спочатку вибрати підходящий магазин квітів. А ще краще, якщо це буде маркет, кий працює в онлайн режимі. Так ви не тільки скористаєтеся послугами професійних флористів УкраФлора, але і зекономите час на придбання букету.

Прості поради, яким варто слідувати

Отже, обираючи квіти для букету, варто врахувати такі нюанси як:

Кому призначені рослини (стать, вік, статус);

З приводу якої події;

Який бюджет ви плануєте виділити на купівлю букету.

Якщо говорити про бюджет, то, виявляється, квіткові композиції бувають як в середньому ціновому сегменті, так і преміальні. Бюджетні теж існують. У випадку з преміальними використовуються або ексклюзивні (імпортовані з інших країн) рослини, або екзотичні або дуже рідкісні. Також на ціну впливає кількість рослин і їх розміри.

В залежності від того кому призначений букет і під який привід, флорист може запропонувати композицію в різних виконаннях. Для створення букету можуть використовуватися квіти одного виду, розміру, сорту та кольору. Такі монохромні букети виглядають шикарно, особливо, якщо мова про величезні червоні троянди. Також використовуються рослини одного виду, сорту та розмірів, але відрізняються за кольоровою гамою. Тут флористу доведеться проявити свій смак і уміння поєднувати різні відтінки так, щоб створити гармонійний ансамбль. Такі самі варіації (одноколірна та багатоколірна) актуальні для букетів створених з квітів різних видів, сортів та розмірів. Тут взагалі майстерність флориста виходить на перший план, бо його завдання створити композицію, кожна рослина в якій підкреслюватиме красу іншої а не створюватиме ефект «перетягування уваги».

Також існує і квіткова, а точніше, букетна мода. Так «вчора» в тренді круглі букети, а сьогодні флористи радять замовляти композиції високі або навіть асиметричні. В будь якому випадку, якщо ви звернулися в квітковий магазин UkraFlora на вас чекають тільки свіжі та якісні рослини (а це вже гарантія того щоб композиція матиме неперевершений вигляд і милуватиме око тривалий час). Щодо професіоналізму флористів, тут взагалі не варто перейматися, бо їх майстерність справді вражає і вони здатні перетворити букет на казковий презент, який викличе тільки позитивні емоції і у Вас, і у людини яка його отримує.